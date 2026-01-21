ترامب: 19 مليار دولار سُرقت من برامج دعم المهاجرين في الولايات المتحدة



وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 19 مليار دولار سرقت في الولايات المتحدة من برامج المساعدات المخصصة للمهاجرين.

قال ترامب في مقابلة مع قناةNewsNation: "لدينا 19 مليار دولار على الأقل من الأموال المسروقة، وأعتقد أن هذا الرقم سيكون في الواقع أعلى بكثير".

وأضاف ترامب، أن هذه الحوادث تقع في كاليفورنيا وولايات أمريكية أخرى.

جدير بالذكر، أن هناك العديد من الإجراءات انطلقت في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي أعلن عنها الرئيس ترامب فور توليه منصبه في 20 يناير 2025، وفقا لروسيا اليوم.