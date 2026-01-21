مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟

كتب : مصراوي

05:24 ص 21/01/2026 تعديل في 05:24 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (20)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (22)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (27)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (16)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (24)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (15)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (17)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (26)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (23)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (25)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (5)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (19)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (28)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    خالد صبحي وزوجته (29)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

بعد انضمام خالد صبحي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تزايدت عمليات البحث حول اللاعب وحياته الشخصية، خاصة زوجته إسراء محمد.

وشارك خالد صبحي مع منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا، ورغم خسارة الفراعنة بركلات الترجيح، أشادت جماهير المنتخب بالأداء القوي والروح الرجولية التي ظهر بها اللاعب داخل أرض الملعب.

وتزوج خالد صبحي من إسراء محمد عام 2020، ورزق الثنائي بطفل أطلقا عليه اسم "راكان".

من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي؟

تعمل إسراء محمد صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي (بلوجر).

تمتلك مشروعا خاصا في مجال الموضة والملابس النسائية، من أبرز علاماته التجارية "EK".

تحظى بشعبية واسعة، إذ يتابعها أكثر من 265 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" إقامة حفل زفافها على خالد صبحي عام 2020.

أنجبت من خالد صبحي طفلا يدعى راكان.

وتحرص إسراء محمد على مشاركة متابعيها لحظات دعمها لزوجها في مسيرته الكروية، حيث ظهرت برفقته في المدرجات خلال مشوار منتخب مصر المؤهل إلى كأس العالم، كما شاركته الاحتفال بتتويجه مع فريق سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد صبحي أين يلعب خالد صبحي زوجة خالد صبحي صور زوجة خالد صبحي إسراء محمد زوجة خالد صبحي انستقرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
مصراوي ستوري

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

البيت الأبيض: ترامب سيواصل رحلته بطائرة أخرى لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب سيواصل رحلته بطائرة أخرى لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي
حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال
مصراوي ستوري

حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان