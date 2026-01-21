من "إكس" إلى "قاعة المحكمة".. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الحكم محمود البنا

القاهرة – مصراوي

بعد انضمام خالد صبحي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تزايدت عمليات البحث حول اللاعب وحياته الشخصية، خاصة زوجته إسراء محمد.

وشارك خالد صبحي مع منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا، ورغم خسارة الفراعنة بركلات الترجيح، أشادت جماهير المنتخب بالأداء القوي والروح الرجولية التي ظهر بها اللاعب داخل أرض الملعب.

وتزوج خالد صبحي من إسراء محمد عام 2020، ورزق الثنائي بطفل أطلقا عليه اسم "راكان".

من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي؟

تعمل إسراء محمد صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي (بلوجر).

تمتلك مشروعا خاصا في مجال الموضة والملابس النسائية، من أبرز علاماته التجارية "EK".

تحظى بشعبية واسعة، إذ يتابعها أكثر من 265 ألف متابع عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" إقامة حفل زفافها على خالد صبحي عام 2020.

أنجبت من خالد صبحي طفلا يدعى راكان.

وتحرص إسراء محمد على مشاركة متابعيها لحظات دعمها لزوجها في مسيرته الكروية، حيث ظهرت برفقته في المدرجات خلال مشوار منتخب مصر المؤهل إلى كأس العالم، كما شاركته الاحتفال بتتويجه مع فريق سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر.