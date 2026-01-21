بسبب تغير المناخ.. توصيات عاجلة لمزارعي القمح والبطاطس لمواجهة الطقس

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة ستشهد اضطرابات ملموسة تعكس التداعيات المباشرة للتغيرات المناخية، موضحاً أن هذه التقلبات ستبدأ من الغد وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال فهيم، في حديثه لبرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرياح ستنشط بشكل واضح على مناطق الوجه البحري والظهير الصحراوي، مع توقعات بإثارة الرمال والأتربة خاصة في مناطق غرب مطروح التي ستشهد أعلى سرعات للرياح، مشيراً إلى أن سكان القاهرة والجيزة لن يتأثروا مباشرة بهذه الرياح، لكنهم سيشعرون بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضاف مدير مركز معلومات تغير المناخ أن هناك فوارق حرارية "غير معتادة" مقارنة بتوقيتنا الحالي في شهر طوبة، حيث تنخفض الحرارة في الشمال لتسجل 18 درجة، بينما تقفز في الصعيد لتصل إلى 28 درجة في الأقصر وأسوان بنهاية الأسبوع، وهو تباين حاد يؤكد تسارع وتيرة التغير المناخي.

وأوضح في سياق متصل، أن يوم الخميس سيشهد هطول أمطار غزيرة تتركز في محافظات الإسكندرية ومطروح ومناطق العلمين والضبعة، وقد تمتد خفيفة لتصل إلى القاهرة والدلتا ليلاً، محذراً في الوقت ذاته من كثافة الشبورة المائية يوم السبت المقبل، خاصة على الطرق السريعة المؤدية إلى مدن القناة والسخنة.

وشدد على ضرورة انتباه المزارعين، خاصة أصحاب محاصيل القمح والبنجر والبطاطس والفراولة، نظراً لحساسية هذه الفترة التي تتزامن مع مراحل "التزهير والعقد"، وأضاف داعياً إلى ضرورة تقريب فترات الري واتباع جداول التسميد الفنية بدقة، مع تكثيف عمليات فحص الحقول لاكتشاف أي آفات زراعية قد تنشط نتيجة هذه التغيرات المفاجئة.