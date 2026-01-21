إعلان

الرئيسة الفنزويلية: تلقينا 300 مليون دولار من عائدات النفط

كتب : مصراوي

07:25 ص 21/01/2026

ديلسي رودريجيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، أن فنزويلا تلقت 300 مليون دولار من عائدات النفط ستخصص لتمويل دخل العمال.

قالت رودريجيز، متحدثة في المنطقة الاقتصادية التابعة لبلدية هوجو سالا الاشتراكية: "تلقت البلاد أموالا من مبيعات النفط، ووصل منها 300 مليون من أصل 500 مليون".

أوضحت رودريجيز، أن الأموال المستلمة ستستخدم لتمويل دخل العمال وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف الأجنبي.

أكدت أن الأموال الأولية ستستخدم عبر سوق الصرف الأجنبي في فنزويلا، بمشاركة النظام المصرفي الوطني والبنك المركزي للبلاد.

لم تحدد رئيسة فنزويلا بالإنابة مصدر الأموال المستلمة أو مسار تصدير عائدات النفط. كما لم تحدد الفترة الزمنية أو الاتفاقيات التي يرتبط بها مبلغ الـ 500 مليون دولار.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن إدارة ترامب تحتفظ بمعظم مبلغ الـ 500 مليون دولار الذي حصلت عليه من أول عملية بيع للنفط الفنزويلي في حساب قطري، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديلسي رودريجيز فنزويلا الرئيسة الفنزويلية عائدات النفط الفنزويلي النفط النفط الفنزويلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إندونيسيا تطرح ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد.. ما السبب؟
اقتصاد

إندونيسيا تطرح ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد.. ما السبب؟
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف
مصراوي ستوري

من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان