الرئيسة الفنزويلية: تلقينا 300 مليون دولار من عائدات النفط

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، أن فنزويلا تلقت 300 مليون دولار من عائدات النفط ستخصص لتمويل دخل العمال.

قالت رودريجيز، متحدثة في المنطقة الاقتصادية التابعة لبلدية هوجو سالا الاشتراكية: "تلقت البلاد أموالا من مبيعات النفط، ووصل منها 300 مليون من أصل 500 مليون".

أوضحت رودريجيز، أن الأموال المستلمة ستستخدم لتمويل دخل العمال وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف الأجنبي.

أكدت أن الأموال الأولية ستستخدم عبر سوق الصرف الأجنبي في فنزويلا، بمشاركة النظام المصرفي الوطني والبنك المركزي للبلاد.

لم تحدد رئيسة فنزويلا بالإنابة مصدر الأموال المستلمة أو مسار تصدير عائدات النفط. كما لم تحدد الفترة الزمنية أو الاتفاقيات التي يرتبط بها مبلغ الـ 500 مليون دولار.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن إدارة ترامب تحتفظ بمعظم مبلغ الـ 500 مليون دولار الذي حصلت عليه من أول عملية بيع للنفط الفنزويلي في حساب قطري، وفقا لروسيا اليوم.