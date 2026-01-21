تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

وتشهد الدورة الجديدة، مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، بما يعكس المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم البرنامج الثقافي والفكري 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع، عبر قاعات متعددة، من بينها قاعة المؤتمرات التي تستضيف عشرة مؤتمرات في اليوم الواحد لأول مرة، من بينها مؤتمر «إفريقيا: التحديات والتحولات»، الذي يهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع القارة الإفريقية.

كما تشهد الدورة مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، شوقي بزيع، حسن نجمي، إبراهيم نصر الله، واسيني الأعرج، أنعام كجه جي، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين، كما يتضمن المعرض برنامجًا مهنيًا مهمًا بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

وأعلن وزير الثقافة عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «مكتبة لكل بيت»، تهدف إلى إعادة الكتاب ليكون جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية داخل البيوت المصرية، حيث تضم المبادرة مجموعة مختارة من 20 مؤلفًا متنوعًا من أهم ما أصدرته قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب «حقيبة أديبنا الكبير نجيب محفوظ» التي تشمل 15 إصدارًا من أبرز أعماله، في إطار دعم القراءة وإتاحة المعرفة للجميع.

وأضاف أنه احتفاءً بتراث مصر غير المادي الغني، يشهد المعرض للمرة الأولى إقامة مخيم «أهلنا وناسنا»، الذي يقدم التراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، إلى جانب الصالون الثقافي، وجناح الطفل، والبرنامج الفني المتنوع، ليؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين أنه رسالة ثقافية مصرية متجددة إلى العالم، تعكس إيمان الدولة بدور الثقافة في بناء الوعي، وترسيخ الهوية، وتعزيز الحوار الإنساني.