ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش



وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها كالرصاص الطائش.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة NewsNation: "كل ما تفعله أوروبا ضد الولايات المتحدة سيرتدّ عليها بقوة".

أضاف: "بصراحة، لا أعتقد أنهم يدركون تماما خطورة ما يفعلونه لقد بدأوا بالفعل باستخدام بنادقهم التجارية أو ما يُسمّى بالبازوكا لكن هذه الرصاصات ستعود عليهم من حيث أُطلقت".

كان ترامب قد أعلن سابقا عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فبراير على سلع من دول أوروبية بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع تهديد برفعها لاحقا إلى 25%، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء جزيرة جرينلاند، وفقا لروسيا اليوم.