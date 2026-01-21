إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:08 ص 21/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-1-2026 مع بداية التعاملا الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 -1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7295 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5470 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4255 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3040 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 226790 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 51040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.43% إلى نحو 4737 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

