مقاوم للماء والغبار.. ما أبرز مواصفات الهاتف الجديد من موتورولا؟



وكالات

تستعد موتورولا لإطلاق مجموعتها الجديدة من الأجهزة المحمولة، من بينها هاتف Moto G77 الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات مميزة.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده "164.2/77.4/7.3" ملم، وزنه 179 ج، وأتى مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

وجاءت شاشاته من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها "1272/2772" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل على 5000 nits، وكثافتها تعادل 449 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة "108+8" ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 32 واط، وفقا لروسيا اليوم.