إعلان

مقاوم للماء والغبار.. ما أبرز مواصفات الهاتف الجديد من موتورولا؟

كتب : مصراوي

07:34 ص 21/01/2026

موتورولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تستعد موتورولا لإطلاق مجموعتها الجديدة من الأجهزة المحمولة، من بينها هاتف Moto G77 الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات مميزة.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده "164.2/77.4/7.3" ملم، وزنه 179 ج، وأتى مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

وجاءت شاشاته من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها "1272/2772" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل على 5000 nits، وكثافتها تعادل 449 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة "108+8" ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 32 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موتورولا هواتف موتورولا الهواتف الجديدة من موتورولا هواتف جديدة شركة موتورولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
مصراوي ستوري

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
مصراوي ستوري

أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
لغز الشخير.. لماذا لا يستيقظ صاحبه رغم الضجيج؟
نصائح طبية

لغز الشخير.. لماذا لا يستيقظ صاحبه رغم الضجيج؟
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان