عبد العال يسجل الحكومة غياب بجلسة البرلمان ويطالب بتصوير مقاعدهم فارغة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات.

وقال عبد العال خلال الجلسة،:" فين الوزراء، مقاعدهم فاضية، عاوز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزارء وهي فاضية كده، علشان الرأي العام يعرف"

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، الثلاثاء، حيث يهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي، وسيكون مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، وتشمل الأهداف تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتضم تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتشمل أيضا تقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.