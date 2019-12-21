18 يومًا للحكومة و17 للقطاع الخاص.. ننشر الإجازات الرسمية في 2020

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2020، وتزامنًا مع ذلك يهتم المصريون دائمًا بعدد أيام الإجازات في كل عام.

ويقدم "مصراوي" تقريرًا بعدد أيام الإجازات الرسمية في المواسم والأعياد والاحتفالات، بعيدًا عن الإجازات الأسبوعية الاعتيادية، والتي تعد إجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على النحو التالي:

- 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير: ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

- 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- 30 أبريل: عيد العمال بدلًا من الجمعة أول مايو.

- 4 مايو: شم النسيم.

- (24 - 25 - 26) مايو: عيد الفطر المبارك.

- 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليه 1952.

- "30 يوليو: وقفة عرفات:

- (31 يوليو - 1 و2 و3 أغسطس): عيد الأضحى المبارك، وللقطاع الخاص 3 أيام فقط.

- 20 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر: ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

- 29 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي الشريف.

أعياد ومناسبات لا تتعطل فيها المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص:

- 19 مارس: عيد تحرير طابا.

- 21 مارس: عيد الأم.

- 18 يونيو: عيد الجلاء.