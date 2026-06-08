تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة، بشأن ما وصفه بتضرر المواطنين من الانبعاثات والروائح الصادرة عن مصنع لتدوير وطحن عظام الحيوانات بمنطقة عبود في شبرا الخيمة، والمجاور لمناطق سكنية ومنشآت تعليمية وصحية.

سليم: التوازن بين التنمية الصناعية وصحة المواطنين تحدٍ مهم

أكد النائب أن تحقيق التوازن بين دعم النشاط الصناعي والحفاظ على صحة المواطنين يمثل أحد الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة، لافتًا إلى أن استمرار بعض الأنشطة الصناعية ذات التأثير البيئي داخل المناطق السكنية المزدحمة يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها.

سليم: المصنع يقع وسط تجمعات سكنية ومدارس ومنشآت صحية

أوضح عضو مجلس النواب أن المصنع يقع بمنطقة عبود على الحدود بين محافظتي القاهرة والقليوبية، ويعمل في مجال تدوير وطحن عظام الحيوانات الواردة من المجازر لإنتاج الغراء والأسمدة ومنتجات صناعية أخرى، مشيرًا إلى أن موقعه الحالي يحيط به عدد كبير من التجمعات السكنية والمنشآت التعليمية، إلى جانب قربه من مستشفى الناس الذي يستقبل أعدادًا كبيرة من الأطفال والمرضى بشكل يومي.

سليم: مواطنون يشكون من الروائح المنبعثة بصورة متكررة

أشار النائب إلى أن عددًا من سكان المنطقة أعربوا عن استيائهم من الروائح النفاذة المنبعثة من المصنع بشكل متكرر، مؤكدين أن تلك الروائح تؤثر على الحياة اليومية للأهالي داخل منازلهم، وتدفع بعض الأسر إلى إغلاق النوافذ بصورة مستمرة خشية تأثيرها على الأطفال وكبار السن.

سليم: التوسع العمراني يستوجب إعادة تقييم موقع المصنع

أضاف أن الوضع القائم يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة استمرار النشاط الصناعي بالموقع الحالي، خاصة بعد التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت المنشآت السكنية والتعليمية والصحية تحيط بالمصنع من مختلف الاتجاهات.

سليم: مراجعة بيئية وصحية مطلوبة للموقع الحالي

شدد عضو مجلس النواب على أهمية إعادة تقييم موقع المصنع من الجانبين البيئي والصحي، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وجودة البيئة المحيطة، مع مراعاة متطلبات التنمية الصناعية والاستثمارية في الوقت نفسه.