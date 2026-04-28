إعلان

موعد إجازة عيد العمال.. والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

كتب : أحمد العش

10:03 م 28/04/2026

العطلات الرسمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسود حالة من الترقب بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، مع اقتراب موعد إجازة عيد العمال لعام 2026، وذلك بعد قرار الحكومة بترحيلها لتصبح عطلة ممتدة، في إطار سياسة تستهدف تجميع الإجازات الرسمية بنهاية الأسبوع.

وبحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد العمال يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من الجمعة 1 مايو، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التعديل ضمن نهج حكومي متبع خلال السنوات الأخيرة، يقضي بترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق إجازات أطول دون التأثير على انتظام العمل داخل المؤسسات.

3 أيام عطلة متواصلة للعاملين

وبحسب القرار، يحصل الموظفون على عطلة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية، على النحو التالي:

الخميس 7 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 8 مايو: عطلة أسبوعية

السبت 9 مايو: عطلة أسبوعية

الفئات المشمولة بإجازة عيد العمال 2026

يشمل القرار نطاقًا واسعًا من العاملين، وهم:

- العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- العاملون في القطاع الخاص

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد عطلة عيد العمال، تتضمن الأجندة الرسمية عددًا من المناسبات والإجازات خلال العام، أبرزها:

- 26 مايو: وقفة عرفات

- 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

- 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

- 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

- 23 يوليو: ذكرى ثورة يوليو

- 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

- 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة


اقرأ أيضًا:

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. تفاصيل القرار الحكومي

بعد ترحيلها.. تعرف على موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص

رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الإجازات الرسمية مدبولي عيد العمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
رياضة محلية

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
بعد الإخفاقات الأخيرة.. مطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة بالأهلي
رياضة محلية

بعد الإخفاقات الأخيرة.. مطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة بالأهلي

إسرائيل تستخدم 450 طنا من المتفجرات في عملية واحدة.. ماذا حدث في لبنان؟-
شئون عربية و دولية

إسرائيل تستخدم 450 طنا من المتفجرات في عملية واحدة.. ماذا حدث في لبنان؟-
"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
حوادث وقضايا

"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد
بالماء والخل.. مدير معمل المبيدات توضح الطريقة المثلى لغسل الخضروات (فيديو)
أخبار مصر

بالماء والخل.. مدير معمل المبيدات توضح الطريقة المثلى لغسل الخضروات (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"