تسود حالة من الترقب بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، مع اقتراب موعد إجازة عيد العمال لعام 2026، وذلك بعد قرار الحكومة بترحيلها لتصبح عطلة ممتدة، في إطار سياسة تستهدف تجميع الإجازات الرسمية بنهاية الأسبوع.

وبحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد العمال يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من الجمعة 1 مايو، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التعديل ضمن نهج حكومي متبع خلال السنوات الأخيرة، يقضي بترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تحقيق إجازات أطول دون التأثير على انتظام العمل داخل المؤسسات.

3 أيام عطلة متواصلة للعاملين

وبحسب القرار، يحصل الموظفون على عطلة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية، على النحو التالي:

الخميس 7 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 8 مايو: عطلة أسبوعية

السبت 9 مايو: عطلة أسبوعية

الفئات المشمولة بإجازة عيد العمال 2026

يشمل القرار نطاقًا واسعًا من العاملين، وهم:

- العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- العاملون في القطاع الخاص

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد عطلة عيد العمال، تتضمن الأجندة الرسمية عددًا من المناسبات والإجازات خلال العام، أبرزها:

- 26 مايو: وقفة عرفات

- 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

- 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

- 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

- 23 يوليو: ذكرى ثورة يوليو

- 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

- 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة



