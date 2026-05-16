تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، مساء غدٍ الأحد الموافق 17 مايو 2026، عقب صلاة المغرب، لتحديد موعد بداية الشهر الكريم وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال يوم 29 من شهر ذي القعدة وفقًا للتقويم الهجري المعمول به في مصر، فيما تترقب الدول العربية والإسلامية إعلان المملكة العربية السعودية بشأن رؤية الهلال، باعتبارها الدولة المنظمة لموسم الحج.

وتلتزم دار الإفتاء المصرية عادة بما تعلنه المحكمة العليا في السعودية بشأن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث تستطلع المملكة الهلال مساء الأحد الموافق 17 مايو، والذي يوافق لديها 30 ذي القعدة.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

بحسب الحسابات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو وحتى الجمعة 29 مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

ويترقب المواطنون عددًا من الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، والتي تشمل:

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

- من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

- الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

- الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، مساء غدٍ الأحد، النتيجة الرسمية لرؤية الهلال وموعد أول أيام شهر ذي الحجة بشكل رسمي.

