أحال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، 4 ملاحظين وإدارية للتحقيق، بعد رصد حالات تأخر عن مواعيد الحضور الرسمية وتقاعس في أداء المهام المكلفين بها داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

إحالة 4 ملاحظين وإدارية للتحقيق في الفيوم

جاء القرار خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، لمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان على مستوى المحافظة.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة "عزة زيدان" الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، إلى جانب زيارة لجنة مدرسة "النور للمكفوفين"، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

دعم طلاب الإعدادية وتوفير الأجواء المناسبة

وخلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على التفاعل مع الطلاب ورفع روحهم المعنوية، مؤكداً أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

كما وجه بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الاهتمام المستمر بنظافة اللجان ومحيطها.

تعليمات مشددة لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية

وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي على ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل اللجان، موجهاً رؤساء اللجان بمتابعة تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة.

وأكد الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو أعضاء هيئة الملاحظة، مع ضرورة الالتزام بالحضور المبكر قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ لضمان انتظام العمل.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف اللجان الامتحانية بالمحافظة، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق العدالة والانضباط لجميع الطلاب.