إعلان

إحالة 4 ملاحظين وإدارية في امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم للتحقيق

كتب : حسين فتحي

11:50 ص 08/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، 4 ملاحظين وإدارية للتحقيق، بعد رصد حالات تأخر عن مواعيد الحضور الرسمية وتقاعس في أداء المهام المكلفين بها داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

إحالة 4 ملاحظين وإدارية للتحقيق في الفيوم

جاء القرار خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، لمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان على مستوى المحافظة.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة "عزة زيدان" الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، إلى جانب زيارة لجنة مدرسة "النور للمكفوفين"، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

دعم طلاب الإعدادية وتوفير الأجواء المناسبة

وخلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على التفاعل مع الطلاب ورفع روحهم المعنوية، مؤكداً أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

كما وجه بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الاهتمام المستمر بنظافة اللجان ومحيطها.

تعليمات مشددة لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية

وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي على ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل اللجان، موجهاً رؤساء اللجان بمتابعة تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة.

وأكد الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو أعضاء هيئة الملاحظة، مع ضرورة الالتزام بالحضور المبكر قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ لضمان انتظام العمل.

استمرار المتابعة الميدانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف اللجان الامتحانية بالمحافظة، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق العدالة والانضباط لجميع الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية التعليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. النفط يقفز والذهب يتراجع
اقتصاد

الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. النفط يقفز والذهب يتراجع
البورصة تطلق عقودًا مستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى.. ما هي وكيف تستفيد
اقتصاد

البورصة تطلق عقودًا مستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى.. ما هي وكيف تستفيد
تحرك عاجل بعد تجمع مياه مفاجئ بكورنيش النيل في المنيا
أخبار المحافظات

تحرك عاجل بعد تجمع مياه مفاجئ بكورنيش النيل في المنيا

باعتها بـ"تذكرة آيس".. تأجيل استئناف الأم وزوجها في قضية اغتصاب "طفلة بولاق"
حوادث وقضايا

باعتها بـ"تذكرة آيس".. تأجيل استئناف الأم وزوجها في قضية اغتصاب "طفلة بولاق"
البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟
نصائح طبية

البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان