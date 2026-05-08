إعلان

موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026

كتب : أحمد الجندي

03:36 م 08/05/2026 تعديل في 04:08 م

العطلات الرسمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في مصر لعام 2026، بعد انتهاء عطلة عيد العمال 2026.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026

ومن المقرر أن تكون الإجازة الرسمية المقبلة، هي إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من الثلاثاء 26 مايو، وتنتهي السبت 30 مايو، طبقا لما نشره موقع رئاسة الجمهورية.

وستكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة العيد رسميًا من يوم الأربعاء 27 مايو وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، وذلك ضمن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة، طبقًا لما نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء، خلال عدة أيام، قرارا رسميا بموعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الإجازة ضمن سلسلة الإجازات الرسمية السنوية التي تمنحها الدولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، مع استمرار الترقب لأي قرارات رسمية قد تصدر بشأن تمديد الإجازة أو تعديلها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإجازات الرسمية عيد الأضحى قانون العمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من جولة سياحية إلى حالة استنفار عالمية.. كيف انتشر فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

من جولة سياحية إلى حالة استنفار عالمية.. كيف انتشر فيروس هانتا؟
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب
شئون عربية و دولية

من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب
بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
رياضة عربية وعالمية

بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
مدارس

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟