نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن تخفيف الأحمال، أو فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق، واصفًا هذه الأنباء بأنها غير صحيحة على الإطلاق.

الكهرباء تنفي تخفيف الأحمال

قال المصدر، لـ"مصراوي": "الشبكة القومية للكهرباء تعمل بشكل مستقر وآمن، ولم يتم إصدار أي تعليمات أو قرارات تتعلق بتخفيف الأحمال"، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج الحالية تتجاوز الأحمال المطلوبة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر تتابعان على مدار الساعة أداء الشبكة ومعدلات الاستهلاك، خاصة مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن هناك احتياطيًا آمنًا من القدرات الكهربائية يتيح مواجهة أي زيادات متوقعة في الطلب.

وأوضح أن بعض الأعطال الفنية الطارئة أو أعمال الصيانة المحدودة التي قد تحدث في مناطق معينة لا يمكن اعتبارها تخفيفًا للأحمال، حيث يتم التعامل معها وفق خطط التشغيل والصيانة المعتادة لضمان سرعة إعادة التيار للمشتركين.

ودعا المواطنين، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن خدمات الكهرباء.

وأتم المصدر، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط رفع كفاءة الشبكات وتدعيمها لمواجهة الزيادة في الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.