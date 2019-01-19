وزير التعليم العالي يوجه بسرعة تقييم "الطوارئ" بالمستشفيات الجامعية

القاهرة - أ ش أ:

تقدم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لقبوله رعاية "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.. ما بين الحاضر والمستقبل" خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتعليم.

وذكر بيان أصدره المجلس اليوم السبت أن الدكتور خالد عبدالغفار طالب -خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات- رؤساء الجامعات ضرورة مشاركة الجامعات الدولية فى المنتدى؛ لعرض تجارب تعاونها مع الجامعات المصرية في مجالات التعليم والبحث العلمى والآثار الإيجابية التى ترتبت على ذلك، ومناقشة دعم فرص التعاون المستقبلى فى كافة المجالات التعليمية والعلمية، ودراسة تطوير البرامج المشتركة والشهادات الدولية المعتمدة بمختلف التخصصات العلمية، وكذلك مراكز التميز المنشأة داخل الجامعات.

كما طالب الوزير بالتنسيق بين معهد إعداد القادة بحلوان والجامعات لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، وبسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر" التى تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء والحرف التراثية مثل صناعة السجاد والخزف والنحت والصدف وغيرها من الحرف، وضرورة مشاركة الجامعات في المبادرة عبر توفير برامج التدريب والتأهيل اللازم لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعات، وسرعة إعداد كل جامعة لخطة تنفيذية فى محيطها الإقليمى، وتحديد آليات التواصل مع المستفيدين من المبادرة، وتوقيتات التنفيذ، وأسماء الخبراء المشاركين، وجداول البرامج التدريبية، وتوثيق البرنامج التنفيذى لكل جامعة فى هذا الشأن.

ووجه الوزير بسرعة تقييم وحدات الطوارئ بالمستشفيات الجامعية من خلال الإدارات الهندسية بالجامعات، لتحديد الاحتياجات الضرورية اللازمة لتطوير أداء وحدات الطوارئ، وتحديد التكلفة المادية المطلوبة للتنفيذ، وذلك لوضعها ضمن خطة الوزارة لتطوير وحدات الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية، والتى بدأت بتكليف الرئيس بسرعة تطوير مستشفى طوارئ قصر العينى.

كما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمى بضرورة استعداد الجامعات لإجراء الاختبار المعرفى الموحد فى مرحلته الثانية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية يوم 7 مارس المقبل.