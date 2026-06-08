واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف المحافظات، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 106 آلاف و249 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، والتحفظ على نحو 14 طن دقيق بلدي مدعم في حملات تموينية موسعة.

106 آلاف مخالفة مرورية وضبط متعاطي مخدرات

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 106 آلاف و249 مخالفة متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1217 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة. وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 484 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 158 سائقًا ثبتت إيجابية 8 منهم لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية والتحفظ على مركبة مخالفة.

ضبط 6 ملايين جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

وفي إطار مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمضاربة في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مواجهة جرائم الاتجار بالعملة وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

التحفظ على 14 طن دقيق مدعم

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والتحفظ على نحو 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

وتستهدف الحملات مواجهة التلاعب في السلع المدعمة وضبط المخالفات المتعلقة بإنتاج وتداول الخبز المدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

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