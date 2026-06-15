قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لتصل الأوقية إلى مستوى 4300 دولار، مدفوعة بالتطورات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي انعكس بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين ودعم الطلب على المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 3% عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط بأكثر من 4%.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 2.9% إلى 4340 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 2.95% إلى 4363 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة بنسبة 3%، بما يعادل 124.80 دولارًا، لتصل إلى 4238.80 دولارًا للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بـ 50 جنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وسط ترقب واسع لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 16 و17 يونيو الجاري.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا من 6260 جنيهًا خلال تعاملات 14 يونيو إلى 6310 جنيهات في تعاملات 15 يونيو، محققًا مكاسب بلغت 50 جنيهًا بنسبة 0.8%.

وأوضح معطي أن سوق الذهب تشهد حاليًا تغيرًا في أنماط الحركة التقليدية، حيث اعتاد المعدن الأصفر الارتفاع خلال فترات الأزمات باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن الأزمة الأخيرة أدت في بعض مراحلها إلى تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضغوط الاقتصادية، ما دفع الحكومات والأفراد إلى الحفاظ على السيولة النقدية وتقليص الإنفاق.

الشرط الحاسم وراء استمرار صعود الذهب

وأكد معطي على أن مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبط بشكل مباشر بشرط أساسي، وهو استمرار الاتفاق الأمريكي الإيراني وتحوله من صيغة مؤقتة إلى اتفاق أكثر استقرارا وشمولا، موضحا أن غياب هذا الشرط أو تعثره قد يعيد الضغط على الذهب مجددا.

وأضاف أن الاتفاق الحالي ما زال يحيط به قدر كبير من الغموض، خاصة في ظل استمرار الجدل حول ملف تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب كونه اتفاقا مؤقتا لمدة سبعة أيام فقط، وعدم توقيعه رسميًا حتى الآن من الجانب الأمريكي.

سيناريوهات صعود قوية إذا تحقق الشرط

وتوقع معطي أنه في حال تحقق هذا الشرط واستمرار التهدئة السياسية، فإن الذهب قد يواصل صعوده بقوة، مع احتمالية تجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة.

الفيدرالي الأمريكي عامل دعم أو ضغط إضافي

وأكد أن أنظار المستثمرين تتجه أيضًا إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يوم الأربعاء المقبل، باعتباره عاملًا مؤثرًا في اتجاهات الذهب العالمية.

وأوضح أن تبني الفيدرالي لهجة تيسيرية وداعمة للنمو الاقتصادي قد يمنح الذهب دفعة جديدة نحو الارتفاع، بينما قد تؤدي التصريحات التشديدية إلى ضغوط بيعية وتراجع الأسعار مجددًا.

ويرى معطي، أن التحركات الحالية تعكس حساسية الأسواق تجاه أي تطورات مرتبطة بالاستقرار الإقليمي والدولي، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بشأن استمرارية الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستقبل الملف النووي، وهو ما يبقي احتمالات التقلبات السعرية قائمة خلال الفترة المقبلة.