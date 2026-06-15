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قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات

كتب : محمد خيري

03:44 م 15/06/2026 تعديل في 06:05 م
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تتجه أنظار الجماهير العربية مساء اليوم الإثنين إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومع تزايد اهتمام المشجعين بمتابعة اللقاء، أعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات المونديال مجاناً، من بينها مباراة مصر وبلجيكا، ما يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة الحدث دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في البطولة أمام بلجيكا، في مواجهة قوية تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا مجاناً

سيتم بث المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية، التي تظهر على أجهزة الاستقبال باسم Programme Nationale HD، وذلك من خلال البث الأرضي للقناة.

تردد القناة الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – عمر مرموش – محمد صلاح.

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