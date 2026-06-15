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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم.. ما هي أبرز الأسهم الرابحة؟

كتب : ميريت نادي

03:54 م 15/06/2026

البورصة المصرية

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.60% عند مستوى 52306 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 583 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 646.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 63.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.31% عند مستوى 51994 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 19.99%، ليغلق على سعر 28.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 23.96 جنيه.

وصعد سهم المنصورة للدواجن بنسبة 12.36%، ليغلق على سعر جنيهين للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.78 جنيه.

وزاد سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 8.27%، ليغلق على سعر 9.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.46 جنيه.

وارتفع سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 7.53%، ليغلق على سعر 170.69 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 158.73 جنيه.

وصعد سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 7.27%، ليغلق على سعر 219.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 205.08 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم العربية للمحابس بنسبة 7.50%، ليغلق على سعر 11.84 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.8 جنيه.

وتراجع سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 5.90%، ليغلق على سعر 280.61 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 298.21 جنيه.

وانخفض حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.77%، ليغلق على سعر 9 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10 قروش.

وتراجع سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 4.55%، ليغلق على سعر 5.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.27 جنيه.

وهبط سهم مصر للالومنيوم بنسبة 4.54%، ليغلق على سعر 299 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 313.2 جنيه.

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