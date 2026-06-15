يستعد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، لخوض واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية عندما يواجه الفراعنة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم 2026، بعدما لفت الأنظار خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين ونجح في تسجيل هدفين قبل انطلاق البطولة.

مصطفى زيكو و10 سنوات داخل جمهورية شبين

وقالت والدة اللاعب في تصريحات لـ مصراوي، إن مصطفى زيكو يعد من أبناء نادي جمهورية شبين المخلصين، حيث قضى نحو 10 سنوات داخل قطاع الناشئين بالنادي، رغم أنه من مواليد 1997 وكان يلعب باستمرار مع فرق أكبر منه سنًا من مواليد 1995 و1996 بسبب موهبته وقدراته الفنية.

وأضاف صابر نوفل خال اللاعب، أن البداية الحقيقية لظهور اللاعب مع الفريق الأول جاءت على يد الكابتن ياسر رضوان، الذي منحه الفرصة مبكرًا وراهن على إمكانياته، ليقدم مستويات مميزة جذبت أنظار الأندية الكبرى.

رحلة زيكو من الجيش إلى حرس الحدود

وأوضح أن زيكو تلقى عرضًا من نادي حرس الحدود وهو في سن 21 عامًا، بالتزامن مع موعد التجنيد الخاص به، مشيرًا إلى أن الكابتن سامي قمصان لعب دورًا مهمًا في تسهيل انتقاله وإتمام الخطوة التي شكلت نقطة تحول كبيرة في مسيرته.

وبعد تألقه في حرس الحدود، انتقل اللاعب إلى نادي زد، قبل أن يواصل رحلة الصعود إلى بيراميدز، ومنها إلى صفوف منتخب مصر الأول.

خال مصطفى زيكو: بقى ابني بعد وفاة والده

وكشف خال اللاعب تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياته، مؤكدًا أن والد مصطفى توفي وهو صغير السن، لتتحمل والدته الجزء الأكبر من مسؤولية تربيته، بينما شارك هو في رعاية اللاعب وشقيقيه خلال سنوات نشأتهم.

وقال: "مصطفى وأخواته بقوا أولادي بعد وفاة والدهم، وكنت دائمًا أنصحه بالابتعاد عن السجائر لأنها تدمر الصحة، وكنت أرفض السهر خارج المنزل، وكان لازم يكون في البيت قبل الساعة 10 مساء".

وأضاف: "كنت حريصًا على تربيتهم على القيم والأخلاق، وكانوا يعرفون طريق المسجد والفرق بين الحلال والحرام، والحمد لله ربنا كرمني فيهم".

آمال كبيرة في كأس العالم

ويعلق أبناء محافظة المنوفية آمالًا كبيرة على مصطفى زيكو خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، خاصة بعد المستوى اللافت الذي قدمه مؤخرًا، مؤكدين أن اللاعب ما زال يملك الكثير لتقديمه خلال البطولة.

ويأمل المقربون من اللاعب أن يواصل تألقه مع الفراعنة، وأن تكون بطولة كأس العالم بوابة جديدة لكتابة فصل استثنائي في رحلة بدأت من ملاعب جمهورية شبين وانتهت بتمثيل مصر على أكبر مسرح كروي في العالم.