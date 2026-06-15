ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران: إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4297.42 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9% إلى 4318.10 دولار.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد، إن البلدين اتفقا على إطار عمل للسلام ينهي الحرب بينهما ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس: أن الاتفاق سيُوقع رسميا يوم الجمعة في سويسرا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.

وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68% أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر بعد اتفاق السلام، انخفاضا من 69% في الأسبوع الماضي، وفقا للغد.