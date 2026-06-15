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التموين: نستهدف الانتهاء من تنقية قواعد البيانات بنهاية العام الجاري

كتب : داليا الظنيني

07:01 م 15/06/2026

الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين

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أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن الوزارة تتخذ إجراءات دورية لتنقية بطاقات التموين، لاستبعاد غير المستحقين وتوجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف شتا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه تم فتح باب التظلمات للمواطنين اعتبارًا من الأحد الماضي، عبر تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية أو مكتب التموين.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة تلتزم بالرد على التظلمات خلال 10 أيام عمل، وسيتم إعادة أي شخص يثبت استحقاقه بعد المراجعة.

وتابع أن "المرحلة الأخيرة استبعدت مالكي السيارات الفارهة التي تتخطى قيمتها مليونًا ونصف أو مليوني جنيه، لأنهم يزاحمون المستحقين الفعليين".

وشدد الدكتور محمد شتا على أن مبدأ "من يملك لا يستحق" هو أساس العدالة الاجتماعية، والوزارة تستهدف الانتهاء من التنقية بنهاية العام الجاري.

وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تتخذ الإجراءات بدقة وشفافية لضمان استقرار المنظومة وخلوها من غير المستحقين.

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محمد شتا تموين تنقية تظلمات

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