كشفت تحريات أمن الإسماعيلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من اعتداء قائد مركبة "توك توك" على ابنته بالسب.

فيديو طالبة الإسماعيلية



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدرس – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) وبسؤاله قرر بتضرره من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى على كريمته "طالبة" بالسب وجذبها من ذراعها حال نزولها من التوك توك قيادته لخلافات بينها حول قيمة الأجرة ، وبسؤالها أيدت ذلك.

القبض على سائق توك توك

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بالإسماعيلية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تحرك الأمن

الشرطة تحفظت على مركبة التوك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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