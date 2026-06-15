يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة على الدولار.

ومنذ بداية العام الجاري، أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، في إطار سياسته الرامية إلى احتواء الضغوط التضخمية المحتملة.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مع احتمالات بخفضها بنهاية العام الجاري، في حال تراجع الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال شهر مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة والصراع الإيراني الأمريكي.

وقد أسهم هذا الصراع في ارتفاع أسعار النفط، عقب اضطرابات في الإمدادات ومخاوف تتعلق بمرور الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية، التي يمر عبرها نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

يستهدف الفيدرالي النزول بمعدل التضخم إلى 2% ويعمل على استخدام كل أدواته لتحقيق هذا المستهدف.

كان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاوف تصارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على إثر الصراع بالمنطقة.