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النيابة في قضية "عروس بورسعيد": الحقد والغيرة تمكّنا من قلب المتهمة

كتب : طارق الرفاعي

06:59 م 15/06/2026

ممثل الادعاء

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أكد ممثل النيابة العامة، اليوم الإثنين، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، في أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، أن البلاغ الأول الذي ورد بشأن الواقعة كان يفيد بوجود وفاة طبيعية.

قضية عروس بورسعيد


وأضاف ممثل النيابة، خلال الجلسة المنعقدة أمام دائرة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، أنه أثناء مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليها، تبين وجود آثار على الرقبة تدل على الخنق، ما أدى إلى تغيير مسار التحقيق بشكل كامل.

ممثل النيابة العامة

وشدد على أن النيابة العامة لن تتهاون في تحقيق العدالة، ولن تسمح بإفلات أي متهم من العقاب.

وأشار ممثل النيابة خلال مرافعته إلى أن المجني عليها "لم ترتكب أي ذنب يستوجب إنهاء حياتها"، مؤكدًا أن الغيرة والحقد سيطرا على المتهمة بعد علمها بقرب زفاف الضحية وانتقالها للعيش مع أسرتها الجديدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2026، عندما عُثر على فاطمة ياسر خليل جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء وجودها مع أسرتها، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل محافظة بورسعيد.

وأقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بوفاة المجني عليها.

وتنظر القضية أمام محكمة جنايات بورسعيد، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومتابعة إعلامية كبيرة.

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عروس بورسعيد النيابة العامة محكمة جنايات بورسعيد

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