المالية تدعم منتخب مصر قبل مباراة بلجيكا بفيديو AI

نشرت وزارة المالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو مصممًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، لدعم منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراته أمام منتخب بلجيكا، في افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتضمن الفيديو رسالة تشجيعية للجماهير والمنتخب الوطني، جاء فيها: "الأستاذ محمد ومدام أمنية وسليم وفرح وكمان عم إبراهيم.. كل دول هيجتمعوا علشان يشجعوا منتخبنا الوطني في كأس العالم 2026. كلنا في وزارة المالية هنشجع، وأنت كمان يلا شجع معانا.. علشان الكورة بتجمعنا."

كما أرفقت الوزارة الفيديو بصور تتضمن جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات، وذلك في إطار دعمها للمنتخب الوطني وتحفيز الجماهير على مؤازرته خلال منافسات البطولة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب بلجيكا، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا، وسط تطلعات جماهيرية لتحقيق انطلاقة قوية تعزز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.