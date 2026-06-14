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الشعبة: أسعار الذهب تترقب الاتفاق الإيراني الأمريكي وسياسات الفيدرالي الجديد

كتب : داليا الظنيني

11:53 م 14/06/2026 تعديل في 11:54 م

أسعار الذهب

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أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية تمر بحالة من الترقب الحذر، في ظل انتظار تطورات مهمة تؤثر على حركة المعدن النفيس.

وأضاف ميلاد خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن أبرز العوامل المؤثرة تتمثل في الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وأول اجتماع لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هي العامل الأهم في تحديد مسار الذهب، فخفض الفائدة يدعم ارتفاع الأسعار ورفعها يضغط عليه.

وتابع أن "أي انفراجة في الملفات الجيوسياسية واحتمالات انتهاء الحرب قد تنعكس على زيادة الطلب على الذهب، بالتزامن مع شراء البنوك المركزية للمعدن".

وشدد المهندس هاني ميلاد على أن الذهب يظل أداة ادخار واستثمار طويل الأجل وليس للمضاربة السريعة، مؤكدًا أن التاريخ الاقتصادي يثبت قدرته على استعادة مستوياته المرتفعة بعد فترات التصحيح.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة الترقب الحذر التي تسود الأسواق العالمية.

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