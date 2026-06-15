أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ثريا بدوي، بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أصبحت ضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن البدل لم يشهد زيادة منذ عامين، في وقت لا تكفي فيه المرتبات التي يتقاضاها كثير من الصحفيين لتلبية متطلبات المعيشة.

وطالب "هريدي"، بإدراج البدل ضمن الموازنة العامة للدولة ووضع آلية تضمن زيادته بشكل سنوي منتظم، بدلًا من ارتباطه بدورات انتخاب نقيب الصحفيين، بما يحقق الاستقرار ويضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للبدل في مواجهة التضخم.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية أن بدل التدريب والتكنولوجيا شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة بلغت 600 جنيه، وأن الوزارة تتعامل مع الطلبات المقدمة من نقابة الصحفيين بشأن الزيادات بصورة دورية.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدمت بعدة مذكرات لوزارة المالية كان آخرها الشهر الماضي للمطالبة بزيادة البدل بنسبة 20%، مؤكدًا أن النقابة ما زالت تنتظر صدور القرار بشأن هذه الزيادة.

بدوره، أكد النائب أحمد بلال البرلسى، أن ربط زيادة البدل بالاستحقاقات الانتخابية داخل النقابة يخلق أزمة متكررة، مطالبًا بوضع نظام يضمن زيادة سنوية تلقائية للبدل على غرار الزيادات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للصحفيين.

وانتهى الاجتماع بتوصية لجنة الثقافة والإعلام بضرورة إقرار زيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، بدءًا من العام المالي 2026/2027، بما يضمن استقرار أوضاع العاملين بالمهنة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.