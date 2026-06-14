إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

03:23 ص 14/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن واصل انخفاضه أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر واصل ارتفاعه بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 13-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7166 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6270 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5374 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 50160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4219 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
"تعادل تاريخي".. ملخص مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

"تعادل تاريخي".. ملخص مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026
بالتزامن مع اتفاق إيران وأمريكا المرتقب.. هل يستعد الجيش الإسرائيلي لوقف
شئون عربية و دولية

بالتزامن مع اتفاق إيران وأمريكا المرتقب.. هل يستعد الجيش الإسرائيلي لوقف
بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا
زووم

"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان