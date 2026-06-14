سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن واصل انخفاضه أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر واصل ارتفاعه بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 13-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7166 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6270 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5374 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 50160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4219 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.