قبل صدام اليوم.. القط العراف "نيمبوس" يتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا

"بيلوي بوزه".. زكي عبدالفتاح يعلق على استبعاد مصطفي محمد من قائمة كأس العالم

عاد القط "نيمبوس"، الشهير بعراف المباريات، للظهور مرة أخري في الساحة الرياضية، بعدما اشتهر مؤخرًا بتوقعه الصحيح للمباريات وذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ومع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، عاد القط نيمبوس لتوقع المباريات من جديد، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين مصر وبلجيكا.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مباراته الأولي مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، عندما يصطدم مع منتخب بلجيكا في العاشرة مساءً.

وتوقع القط نيمبوس الشهير بعراف المباريات، فوز بلجيكا على منتخب مصر في لقاء اليوم.