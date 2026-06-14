أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن ما تردد عن بيع محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة غير دقيق، فمصر لم تبع المحطة بل منحت امتياز إدارة وتشغيل لشركة إماراتية لمدة 25 عامًا.

وأضاف فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تكلفة إنشاء المحطة 650 مليون دولار والحديث عن بيعها بـ450 مليونًا هو مقارنة مضللة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المحطة تعمل منذ 2018، وتأثر قيمتها بعوامل التشغيل والصيانة والإحلال والديون، ولا يمكن فصل صفقة بيع الطاقة (PPA) عن الأصل نفسه.

وتابع أن "من يشتري هنا لا يشتري فيلا في التجمع، بل يشتري محطة طاقة تقل قيمتها بمرور الزمن، والمستثمر سيضخ تمويلًا للإحلال والتجديد".

وشدد الدكتور محمد فؤاد على أن الدولة المصرية ستظل مالكة للمحطة، والمستثمر سيديرها ويشغلها ثم تعود بعد 25 عامًا، في نظام شبيه بـ BOT.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المقارنة التي لا تميز بين تكلفة الإنشاء والقيمة الاقتصادية تصح فقط في العقارات، وليس في مشروعات البنية التحتية.