كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن مجموعة من التحديات التي قد تواجه لاعبي الفراعنة خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026، خاصة فيما يتعلق بأرضيات الملاعب في مدينتي سياتل وفانكوفر.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"سيلعب المنتخب المصري مبارياته في مدينتي سياتل وفانكوفر، تقع مدينة سياتل في الساحل الغربي بالقرب من لوس أنجلوس المنطقة اللي أنا عايش فيها حالياً والطقس هناك ممتاز ومش بيشكل أي عائق".

وأضاف:"الأزمة بقى إن ملاعب سياتل وفانكوفر في الأصل ملاعب مغطاة بالنجيل الصناعي، لأنها مخصصة لمباريات كرة القدم الأمريكية بيلعب عليها فريق "سياتل سيهوكس"، وهي استادات ضخمة ورائعة جداً لكن أرضيتها مش مناسبة لقوانين الفيفا اللي بتحظر اللعب على النجيل الصناعي في كأس العالم وبتلزم بوجود نجيل طبيعي".

وتابع مدرب حراس الفراعنة:"لحل المشكلة دي القائمين على التنظيم زرعوا وفرشوا نجيل طبيعي مؤقت من حوالي شهر ونص بس، أنا كلمت صديق لي مدرب في فريق سياتل، وقال لي إنهم مش هيلعبوا في الاستاد الأسبوع ده وهيتنقلوا لمكان تاني لحد ما يخلص فرش النجيل الطبيعي واللي بييجي على شكل مربعات على شاحنات نقل وبيتفرش على الأرض عشان يتماسك ويتساوى مع الوقت.".

وواصل عبدالفتاح قائلاً:"تكلفة فرش النجيل ده في الملعب الواحد بتوصل لحوالي 3 مليون دولار لمجرد الالتزام بشروط الفيفا".

كما تحدث عن المشكلات الفنية موضحاً:" إن النجيل المؤقت ده ممكن يعمل ارتداد غير منتظم للكرة؛ يعني الكرة ممكن تنط في مربع أعلى من مربع تاني، أو ممكن تقف فجأة، وده حصل قبل كده في مباراة للبرازيل مع الحارس أليسون بيك لما شتت كرة وارتدت بشكل غريب لخبط حساباته للمسافة، لأنها مش أرضية نجيل طبيعي ثابت ومتعودين عليه".

وأكد زكي:"لاعبين منتخبنا ممكن ما يكونوش واخدين بالهم من الفروق دي، وأنا بتكلم هنا عن تفاصيل عشتها وأنا في منتخب أمريكا؛ كنا بنلعب مباريات ودية كتير ضد منتخبات كبيرة زي البرازيل والأرجنتين وإسبانيا في نيويورك، وكانت الملاعب هناك بنفس النظام ده بنجيل مؤقت، فكنا بنلعب عشان نتعود عليه".

وعن مكاسب ودية البرازيل أشار:"كانت فايدة الماتش الودي الأخير للمنتخب إننا نتعود على نوعية الأرضيات دي عشان ما نفاجأش بيها في أول مباريات المونديال"..

وعن معسكر الفراعنة الحالي، قال:" لاعبي المنتخب بيتدربوا في سياتل داخل جامعة جونزاجا وهي جامعة معروفة جداً في أمريكا وعندها فرق كرة قدم قوية وملاعب ممتازة وبتبعد حوالي 450 ميل عن الاستاد الرئيسي ومفيش أي مشاكل هناك سواء في الملاعب أو التغذية أو الإقامة".

وأكمل:"التنظيم في أمريكا على أعلى مستوى وكل حاجة ماشية بدقة شديدة، بل إن الأمريكان كانوا نفسهم يستضيفوا الـ 48 دولة لوحدهم بسبب مساحة بلدهم وجاهزيتهم، فمش هيكون فيه أي حجج بخصوص التنظيم".

وفيما يخص التغيرات المناخية بأمريكا أوضح:"ده أمر رباني لكن المنظمين هناك بيتعاملوا معاه بكفاءة عالية جداً؛ في حالة وجود عاصفة أو رعد، بيتم إخلاء الملعب بالكامل حتى لو فيه 100 ألف متفرج في خلال 5 دقايق بس، وبعد ما العاصفة تخلص بيرجعوا تاني".

وأتم تصريحاته قائلاً:"وده حصل كتير قبل كده، زي اللي حصل في كأس العالم للأندية في مباراة الأهلي وبالميراس، لما تم إخلاء المدرجات ورجع الجمهور بعد العاصفة وده إجراء احترازي عشان سلامة الناس لأن الصواعق ممكن تكون خطيرة جداً، فكل الأمور التنظيمية تمام جداً باستثناء موضوع أرضيات الملاعب اللي أنا ذكرته".