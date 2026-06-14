مرة في مصر.. البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:201

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق إنجاز استراتيجي غير مسبوق، حيث أصبح أول بنك في مصر ومن أوائل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس ريادته في مجال التحول الرقمي والتزامه بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جودة الخدمات والتميز التشغيلي.

أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بهذا الإنجاز والذي يعد تأكيدًا على استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي الشامل، وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية، وبناء منظومة متكاملة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تدعم استمرارية الأعمال وترفع كفاءة التشغيل وتواكب تطورات السوق.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو الريادة الرقمية، ويعكس التزام البنك الأهلي المصري الدائم بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز كفاءة البنية التكنولوجية.

وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بهدف تقديم خدمات مصرفية متميزة، وتعزيز مكانته التنافسية، وتلبية تطلعات العملاء بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن الحصول على هذه الشهادة يعد خطوة محورية في مسيرة البنك لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، حيث يعزز هذا الإنجاز ثقة العملاء والشركاء في قدرة البنك على تطبيق معايير الحوكمة وأمن المعلومات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني بكفاءة عالية.

وأكد أن البنك يعمل وفق منهجية متكاملة وموثقة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن