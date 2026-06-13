إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:36 م 13/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 13-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4183 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5378 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6275 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 50200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223018 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4219 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور
أخبار مصر

أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور
وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
أخبار مصر

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مصري في ألمانيا
11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
أخبار مصر

11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا