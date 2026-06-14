ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، مع بداية التعاملات الصباحية الأحد 14-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4185 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5385 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6280 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7175 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 50240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 223142 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 4219 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.