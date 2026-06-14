قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة عامل جمع خردة بالإعدام شنقًا، وذلك لاتهامه بقتل سائق توك توك وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني سعد النجار، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد حسني قاسم، والمستشار بسام محمود علي، والمستشار محمد النجار، رئيس النيابة الكلية بالمنتزه، وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم.

ترجع أحداث القضية رقم 6610 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا العثور على جثة المدعو "م.ع.ع" سائق توك توك بالطريق العام.

كشفت التحقيقات أن المتهم "م.س.هـ" عامل جمع خردة وراء مقتل المجني عليه، إذ تواجد ليلًا في شارع الترعة المردومة واستوقف المجني عليه بحجة توصيله بمركبة التوك توك خاصته إلى أحد المناطق نظير مبلغ مالي.

ووفقًا لأوراق القضية، تحين المتهم الفرصة واستغل انشغال المجني عليه بقيادة المجني عليه للتوك توك بالطريق العام وعاجله بلف حبل مطوقًا رقبته، ولم يتركه حتى فاضت روحه إلى بارئها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم حمل المجني عليه بعد قتله ووضع جثته في المقعد الخلفي وقاد بنفسه مركبة التوك توك وألقى جثته في منطقة نائية بالطريق الدائري، وسرق التوك توك ومبلغ مالي وهاتفه المحمول وحذائه وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.