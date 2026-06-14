إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا؟

كتب : ميريت نادي

03:56 م 14/06/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.31% عند مستوى 51994 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.73%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.73%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 287.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.1 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 299.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.85% عند مستوى 50818 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 20%، ليغلق على سعر 6.12 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.1 جنيه.

وصعد سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 20%، ليغلق على سعر 298.21 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 248.51 جنيه.

وزاد سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 11.81%، ليغلق على سعر 72 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 65 قرشًا.

وارتفع سهم جى بى اى للنمو العمرانى بنسبة 11.76%، ليغلق على سعر 1.14 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.02 جنيه.

وصعد سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 10.67%، ليغلق على سعر 23.96 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 21.65 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 5.97%، ليغلق على سعر 507.59 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 539.84 جنيه.

وتراجع سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.45%، ليغلق على سعر 10 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11 قرشًا.

وانخفض سهم ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 4.90%، ليغلق على سعر 72.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 76.5 جنيه.

وتراجع سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.16%، ليغلق على سعر 37.74 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.38 جنيه.

وهبط سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 3.90%، ليغلق على سعر 38.42 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.98 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"بيلف سيجارة في عربية السيدات".. الداخلية تكشف ملابسات تصوير شاب في المترو
حوادث وقضايا

"بيلف سيجارة في عربية السيدات".. الداخلية تكشف ملابسات تصوير شاب في المترو
إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة
حوادث وقضايا

إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة
نجل سعد الصغير يوجه رسالة دعم لوالده بعد أزمته الأخيرة
زووم

نجل سعد الصغير يوجه رسالة دعم لوالده بعد أزمته الأخيرة
قضية "عروس حلوان".. حبس طبيب تجميل بالمهندسين 3 سنوات
حوادث وقضايا

قضية "عروس حلوان".. حبس طبيب تجميل بالمهندسين 3 سنوات
من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"
موسيقى

من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟