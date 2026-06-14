ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.31% عند مستوى 51994 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.73%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.73%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 287.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.1 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 299.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.85% عند مستوى 50818 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 20%، ليغلق على سعر 6.12 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.1 جنيه.

وصعد سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 20%، ليغلق على سعر 298.21 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 248.51 جنيه.

وزاد سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 11.81%، ليغلق على سعر 72 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 65 قرشًا.

وارتفع سهم جى بى اى للنمو العمرانى بنسبة 11.76%، ليغلق على سعر 1.14 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.02 جنيه.

وصعد سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 10.67%، ليغلق على سعر 23.96 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 21.65 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 5.97%، ليغلق على سعر 507.59 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 539.84 جنيه.

وتراجع سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.45%، ليغلق على سعر 10 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11 قرشًا.

وانخفض سهم ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 4.90%، ليغلق على سعر 72.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 76.5 جنيه.

وتراجع سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.16%، ليغلق على سعر 37.74 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.38 جنيه.

وهبط سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 3.90%، ليغلق على سعر 38.42 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.98 جنيه.