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جولة تفتيش موسعة بمطار شرم الشيخ.. مراجعة الأمن والخدمات

كتب : رضا السيد

03:41 م 14/06/2026
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    متابعة الصالات
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    لجنة لتقييم مطار شرم الشيخ
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    تفقد سير العمل بالمطار

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أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي، برئاسة الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة مستوى الجاهزية الأمنية والتشغيلية، في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتكثيف أعمال المتابعة والتقييم داخل المطارات المصرية.

شملت الجولة تفقد مباني الركاب رقم 1 و2، والصالة رقم 3، إلى جانب متابعة سير العمل داخل صالات السفر والوصول ومناطق التفتيش وكاونترات الجوازات، فضلًا عن مراجعة كفاءة الخدمات التشغيلية وسيور نقل الحقائب.

حرصت اللجنة على فحص الإجراءات الأمنية والتشغيلية المطبقة داخل المطار، والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة الخاصة بالأمن والسلامة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل.

كما تفقدت اللجنة الصالون الحكومي المخصص لاستقبال كبار الزوار والوفود الرسمية، وعددًا من المواقع الخدمية والتشغيلية، للوقوف على جاهزيتها في ظل النمو المتزايد الذي تشهده الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وفي ختام الجولة، أوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والمتابعة الدورية لمنظومات العمل، بما يعزز مستويات الأمن والسلامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة داخل مطار شرم الشيخ الدولي.

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شرم الشيخ جنوب سيناء السياحة

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