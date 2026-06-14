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600 مليون قدم مكعب زيادة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء يوميًا

كتب : محمد صلاح

03:45 م 14/06/2026

محطات الكهرباء

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كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن ارتفاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لنحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، بزيادة بلغت 600 مليون قدم مكعب تقريبًَا.

600 مليون قدم مكعب زيادة في استهلاك محطات الكهرباء

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن الفترة الماضية كانت تشهد إمداد محطات الكهرباء بـ3.4 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، في ظل التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير احتياجات المحطات، مرجعًا الزيادة الأخيرة إلى الارتفاع التدريجي في معدلات الاستهلاك، واقتراب الأحمال من 37 ميجاوات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المصدر أن الشبكة القومية للكهرباء تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعًا تدريجيًا في الأحمال، مع توقعات بتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال موجات الحر المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة كميات الغاز تهدف إلى ضمان تشغيل محطات الكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة وتأمين الوقود اللازم لكافة الوحدات الإنتاجية.

وأفاد كذلك بأن الشركة القابضة وشركات الإنتاج رفعت درجات الاستعداد القصوى، مع تكثيف أعمال الصيانة ومراجعة جاهزية الوحدات والمحولات وخطوط النقل، لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستيعاب أي زيادات مفاجئة في الطلب على الكهرباء.

متابعة مستمرة لاحتياجات المحطات

ولفت المصدر إلى أن التنسيق اليومي مع قطاع البترول يشمل متابعة احتياجات المحطات من الغاز والوقود على مدار الساعة، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد أعلى معدلات للاستهلاك.

وأكد أن القدرات المتاحة بالشبكة الكهربائية تفوق الأحمال الحالية والمتوقعة، وأن زيادة إمدادات الغاز تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين خلال فصل الصيف.

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أحمال الكهرباء محطات الكهرباء إمدادات الغاز

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