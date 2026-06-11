انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.33%، عند مستوى 51086 نقطة، في بداية جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، وكذلك مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد انخفض بنسبة 2.13% عند مستوى 51256 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للاسواق الحرة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المالية و الصناعية المصرية.