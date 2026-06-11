سهم قرة للطاقة يقفز 25.3% في أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية

سجل سهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، أداءً قويًا خلال أولى جلسات تداوله في البورصة المصرية، بعدما ارتفع بنسبة 25.25%، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وافتتح السهم تعاملاته عند 2.97 جنيه، وهو سعر الطرح، قبل أن يرتفع إلى 3.72 جنيه خلال الجلسة، محققًا مكاسب ملحوظة في أول يوم تداول.

القيمة السوقية لشركة قرة للطاقة تصل إلى نحو 6.68 مليار جنيه

وكانت الشركة قد نجحت في جمع نحو 735 مليون جنيه (ما يعادل نحو 14.18 مليون دولار) من خلال طرح 11% من رأسمالها بسعر 2.97 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 6.68 مليار جنيه.

وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغ معدل تغطية الطرح العام نحو 31.35 مرة، فيما وصل معدل تغطية الطرح الخاص إلى 3.02 مرة، بحسب بيانات اطلعت عليها وكالة الشرق.

وكانت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار قد أعلنت في 13 مايو الماضي اعتزامها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، في إطار استراتيجية تستهدف دعم خطط النمو والتوسع، وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والتشييد والحلول الهندسية المتخصصة داخل السوق المصرية والأسواق الإقليمية.