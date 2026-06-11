انخفضت أسعار الزيت والمكرونة والعدس، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن والمسلي الصناعي والدقيق المعبأ، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.55 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.11 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.77 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.7 جنيه، بتراجع 3.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.2 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.1 جنيه، بتراجع 5.74 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.94 جنيه، بتراجع 1.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.7 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 119.2 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 435.23 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.91 جنيه، بتراجع 1.73جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.8 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.9 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.61 جنيه، بزيادة 3.69 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 285.49 جنيه، بزيادة 3.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.22 جنيه، بتراجع قرش واحد.

كيلو المسلي الصناعي: 107.6 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.