حلت أمس ذكرى وفاة السيناريست الكبير عبدالحي أديب، الذي رحل عن عالمنا بعدما ترك إرثا فنيا كبيرا جعله واحدا من أهم كتاب السينما في مصر والعالم العربي.

ولد عبدالحي أديب في 22 ديسمبر عام 1928 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبدأ مشواره الفني بكتابة فيلم "باب الحديد" عام 1958، بينما كان آخر أعماله فيلم "ليلة البيبي دول" الذي عرض عام 2008.

وخلال مسيرته الفنية، كتب عبد الحي أديب أكثر من 200 فيلم، حقق العديد منها نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، ما جعله أحد أبرز مؤلفي السينما المصرية.

فيلم أم العروسة



يعد فيلم "أم العروسة" من أبرز أعمال عبد الحي أديب وأكثرها تأثيرا، إذ عرض عام 1963 وحقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي ممتد إلى وقتنا هذا.

شارك في بطولة الفيلم عدد من كبار النجوم، منهم عماد حمدي، تحية كاريوكا، سميرة أحمد، يوسف شعبان، حسن يوسف، وخيرية أحمد، بينما أخرجه عاطف سالم.

وحظى الفيلم بمكانة خاصة لدى النقاد والجمهور، واختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما رشح لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار.

أبرز أعمال عبدالحي أديب



قدم السيناريست الراحل مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، من بينها "باب الحديد"، و"صغيرة على الحب"، و"امرأة في الطريق"، و"سوق السلاح"، و"أنا الهارب"، و"سعد اليتيم"، و"ديسكو ديسكو"، و"استاكوزا"، و"امرأة واحدة لا تكفي"، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي صنعت بصمته الخاصة في تاريخ السينما المصرية.

رحيل عبد الحي أديب



ورحل عبد الحي أديب في 10 يونيو 2007 عن عمر ناهز 79 عاما في سويسرا، بعد معاناة مع مرض القلب، تاركا خلفه إرثا فنيا.



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