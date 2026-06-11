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الجيش الأردني يعترض 20 صاروخًا في أجوائه

كتب : مصطفى الشاعر

11:27 ص 11/06/2026 تعديل في 12:44 م

الأردن

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أعلن الجيش الأردني، أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه "منطقة الأزرق" شرقي المملكة، في إطار الإجراءات العسكرية الهادفة إلى حماية المجال الجوي الأردني.

سقوط شظايا دون إصابات

أوضح الجيش الأردني، في بيان عاجل اليوم الخميس، أن عملية اعتراض الصواريخ أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المواقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

تأكيد على حماية الأجواء الأردنية

أكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيانها، أنها تُواصل تنفيذ مهامها الدفاعية لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها، مشددة على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

جاهزية عسكرية لمواجهة التهديدات

جدد الجيش الأردني، في ختام بيانه، التأكيد على جاهزية منظوماته الدفاعية للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن المملكة أو تمس سيادتها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ما ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار دول المنطقة التي باتت في دائرة التأثيرات المحتملة لأي تصعيد عسكري، بحسب تقارير إعلامية.

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