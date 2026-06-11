هل يحضر ترامب مباراة أمريكا الافتتاحية في كأس العالم 2026؟

كشف موقع " politico"، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حضور أولى مباريات بلاده في كأس العالم 2026، البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة 23 من كأس العالم، مساء اليوم، عندما يلتقي منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا، على ملعب "أزتيكا"، في افتتاح البطولة.

ويشارك منتخب أمريكا في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم، باراجواي، تركيا وأستراليا.

هل يحضر ترامب مباراة أمريكا الافتتاحية في كأس العالم؟

وفقا للموقع المذكور أعلاه، سيبقى الرئيس الأمريكي في منزله عندما يخوض منتخب بلاده أولى مبارياته في لوس أنجلوس غدا الجمعة، بينما سيحضر رئيس باراجواي اللقاء.

وأشار الموقع إلى أن دونالد ترامب لن يحضر المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي في بطولة كأس العالم أمام باراجواي، والتي تقام يوم الجمعة في لوس أنجلوس.

في المقابل، أعلن رئيس باراجواي سانتياجو بينيا أنه سيتوجه إلى كاليفورنيا لحضور المباراة، بينما يقود وزير الخارجية ماركو روبيو الوفد الرسمي الأمريكي في اللقاء.

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