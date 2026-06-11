مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

0 4
03:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

هل يحضر ترامب مباراة أمريكا الافتتاحية في كأس العالم 2026؟

كتب : هند عواد

11:43 ص 11/06/2026 تعديل في 12:10 م

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف موقع " politico"، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حضور أولى مباريات بلاده في كأس العالم 2026، البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة 23 من كأس العالم، مساء اليوم، عندما يلتقي منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا، على ملعب "أزتيكا"، في افتتاح البطولة.

ويشارك منتخب أمريكا في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم، باراجواي، تركيا وأستراليا.

هل يحضر ترامب مباراة أمريكا الافتتاحية في كأس العالم؟

وفقا للموقع المذكور أعلاه، سيبقى الرئيس الأمريكي في منزله عندما يخوض منتخب بلاده أولى مبارياته في لوس أنجلوس غدا الجمعة، بينما سيحضر رئيس باراجواي اللقاء.

وأشار الموقع إلى أن دونالد ترامب لن يحضر المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي في بطولة كأس العالم أمام باراجواي، والتي تقام يوم الجمعة في لوس أنجلوس.

في المقابل، أعلن رئيس باراجواي سانتياجو بينيا أنه سيتوجه إلى كاليفورنيا لحضور المباراة، بينما يقود وزير الخارجية ماركو روبيو الوفد الرسمي الأمريكي في اللقاء.

اقرأ أيضًا:

افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل حفل شاكيرا ومباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

افتتاح كأس العالم 2026.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترامب أمريكا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
رياضة محلية

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
أخبار

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
كأس العالم 2026

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
رياضة محلية

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026