أعلن الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، انتهاء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 بجميع لجان المحافظة، مؤكداً نجاح المنظومة الامتحانية في الوصول إلى محطتها الأخيرة دون تسجيل أي حالات تسريب لأوراق الأسئلة.

جاء الإعلان من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بحضور مروان غراب وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن، حيث تمت متابعة اللحظات الأخيرة من سير الامتحانات والتأكد من انتظام العمل داخل اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد مدير المديرية أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومستقرة، وسط تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بما ساهم في توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في مختلف اللجان.

وأشار إلى إحكام السيطرة على خطوط توزيع أوراق الأسئلة ومنظومة العمل داخل اللجان، مع تطبيق القواعد القانونية بحسم تجاه أي محاولات للغش الإلكتروني أو التقليدي، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح أن المديرية أصدرت توجيهات فورية للمصححين بضرورة الالتزام بالدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح، والتأكد من منح كل طالب حقه كاملاً وفق القواعد المنظمة لذلك.

ووجه الدكتور ياسر محمود الشكر والتقدير للدكتور حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية، ولجميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأفراد الأمن والعاملين بالمنظومة التعليمية، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في خروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة تليق بتعليم القليوبية.