الجيش الإيراني: قدراتنا العسكرية أكبر مقارنة ببداية الحرب

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده تمتلك اليوم قدرات عسكرية ودفاعية تفوق بشكل كبير ما كانت عليه خلال الأيام الأولى من الحرب، نافياً صحة ما وصفها بادعاءات العدو بشأن تدمير الأنظمة الدفاعية الإيرانية.

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية تحافظ على حالة جاهزية دائمة، مشيراً إلى أن الخصوم اختبروا هذه الجاهزية عملياً خلال المواجهات الأخيرة.

وأضاف أن إيران تواصل دعم حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني، مؤكداً أن جبهة المقاومة تتعامل باعتبارها جبهة موحدة في مواجهة التحديات المشتركة.

ورداً على تساؤلات تتعلق بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب، قال المتحدث إن لدى إيران خططاً وخيارات متعددة، موضحاً أن الكشف عن هذه الخيارات سيتم عند الحاجة ووفق تطورات الموقف.