قد يؤدي تناول القهوة إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، إلا أن هذا التأثير غالبًا ما يزول سريعًا بعد الانتهاء من شربها، ليعود الضغط إلى مستواه الطبيعي خلال وقت قصير. أما في حال التوقف التام عن القهوة لدى من يعتادون عليها، فقد لا تظهر تغييرات طويلة الأمد واضحة على ضغط الدم، لكنهم في المقابل يتجنبون الارتفاعات المؤقتة التي قد تحدث نتيجة استهلاك الكافيين، وفقًا لما ذكره موقع "health".



لماذا قد يؤدي التوقف عن القهوة إلى انخفاض ضغط الدم؟



يرتبط استهلاك الكافيين الموجود في القهوة بتأثير مؤقت على الأوعية الدموية، حيث قد يحد من قدرتها على الاسترخاء بشكل كامل، مما ينعكس على شكل ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خصوصًا لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين. ومع غياب الكافيين، تصبح الأوعية الدموية أكثر قدرة على الاسترخاء، ما يقلل من احتمالية حدوث هذه الارتفاعات المؤقتة.



كم يستغرق ضغط الدم للعودة إلى طبيعته بعد القهوة؟



تختلف مدة بقاء تأثير القهوة على ضغط الدم من شخص لآخر، تبعًا لعوامل متعددة مثل كمية القهوة المستهلكة واستجابة الجسم للكافيين. عادةً يصل الكافيين إلى ذروته في الدم خلال نحو ساعة من تناوله، بينما قد يستمر تأثيره لعدة ساعات تتراوح بين أربع إلى ست ساعات. كما تلعب عوامل أخرى مثل معدل الأيض، وحجم الجسم، والعوامل الوراثية دورًا في سرعة زوال تأثيره. كذلك فإن تناول مصادر أخرى للكافيين مثل الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة قد يطيل من مدة تأثيره على الجسم.



هل يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة؟



قد يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم بتقليل استهلاك القهوة، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في الكافيين قد يزيد من مخاطر المشكلات القلبية لدى هذه الفئة. ومع ذلك، لا يُطلب من جميع مرضى الضغط الامتناع التام عن القهوة، بل يُفضل أن يتم تحديد الكمية المناسبة بالتشاور مع الطبيب، خصوصًا في الحالات التي تسجل قراءات مرتفعة بشكل ملحوظ.



من جهة أخرى، قد يطوّر بعض الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام درجة من التحمل للكافيين مع مرور الوقت، مما يقلل من تأثيره على ضغط الدم، وهو ما يفسر اختلاف الاستجابة بين الأفراد.



فوائد محتملة لتقليل استهلاك القهوة



تشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين قد يكون مرتبطًا بزيادة الشعور بالقلق لدى بعض الأشخاص، حتى الأصحاء، نظرًا لتأثيره المنشط للجهاز العصبي، والذي قد يؤدي إلى أعراض مثل التوتر والأرق وتسارع ضربات القلب، خاصة عند تناول كميات كبيرة.



كما قد يسبب الكافيين زيادة في حموضة المعدة لدى بعض الأفراد، مما قد يؤدي إلى حرقة أو غثيان أو اضطرابات هضمية أو تفاقم أعراض الارتجاع المريئي، رغم اختلاف النتائج العلمية حول مدى تأثيره المباشر على الجهاز الهضمي. لذلك قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية متكررة من تقليل استهلاك القهوة.



ماذا يحدث عند التوقف عن القهوة؟



عند التوقف عن تناول القهوة، قد يمر الجسم بفترة قصيرة من التكيف بسبب انخفاض مستوى الكافيين، حيث قد يشعر البعض بالتعب أو ضعف التركيز لبضعة أيام. كما قد تظهر أعراض مؤقتة مثل الصداع الخفيف أو الخمول أو اضطرابات بسيطة في المعدة.



ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يؤثر على الجهاز العصبي وله تأثير مدرّ للبول بشكل طفيف، وقد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. ومع مرور الوقت وتكيف الجسم مع غياب الكافيين، تختفي هذه الأعراض تدريجيًا، وقد يلاحظ البعض استقرارًا أفضل في ضغط الدم وتحسنًا في الإحساس العام بالتوازن الجسدي.

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